Italiano, l'abbraccio con la famiglia e le lacrime di un condottiero

La Spezia - Infine cede anche la maschera del condottiero. Quella che aveva indossato dopo le sconfitte pesanti e le vittorie esaltanti. Costruita in anni di lavoro su sé stesso, come ha più volte raccontato. Per limare gli spigoli del carattere dell'ex calciatore, il fuoco siciliano che si accendeva ogniqualvolta c'era una parola sopra le righe. Al triplice fischio Vincenzo Italiano festeggia in campo con la squadra, ma poi cerca la moglie Raffaella ed il figlio minore Riccardo.

Nel parterre della tribuna del Picco, che magari tra un anno sarà cancellata dalle ruspe, l'abbraccio scatena le lacrime. Più tardi la videochiamata con l'altro figlio, il maggiore, Christian, rimasto in Veneto dove vive tutta la famiglia. Giusto il tempo per ricomporsi, fuori ci sono i tifosi arrampicati sui cancelli che lo chiamano a gran voce. Sale le scale, apre la porta di ferro ed è di nuovo il volto del condottiero.

A.BO.

16/05/2021 08:54:45