Il primo ciak di stagione è subito un set d'emergenza

La Spezia - Sedici calciatori convocati e tre soli ipotetici cambi di movimento. La coperta di Thiago Motta all'esordio in campionato non è soltanto proverbialmente corta ma è, in fin dei conti, il risultato di un'estate tutt'altro che normale, iniziato con l'addio shock di Italiano, proseguita con la legnata della Fifa, i casi Covid e le amichevoli annullate, conclusa, si spera, con l'ultima brutta notizia: il forfait di Viktor Kovalenko che si ferma proprio alla rifinitura. Non ci voleva, vuoi per le potenzialità del centrocampista ucraino che aveva fatto intravedere buone cose a Lignano Sabbiadoro, vuoi perché quello di mezzo è il reparto più falcidiato, quello che dovrebbe trasfigurare nell'ultima con gli acquisti promessi e, in parte anche già virtualmente imbastiti. Adesso però le partite si giocano sul serio e in qualche modo questa sera lo Spezia dovrà provare subito a fare l'impresa: tentare di prendere i punti all'Unipol Domus e nel frattempo accogliere a braccia aperte i tanti volti nuovi che ci saranno nei giorni a seguire.



Il Cagliari è ripartito da Leonardo Semplici, tecnico subentrato lo scorso anno a Di Francesco e capace di portare in acque sicure una squadra che aveva smarrito tutto: costruita per ambire ad un posto in Europa, la formazione sarda si è trovata invischiata in un campionato che non era il suo e quest'anno vuole ricordarsi la forza di un gruppo non ancora completamente formato ma sicuramente più avanti dello Spezia. E' ipotizzabile che alle 18.30 in maglia rossoblu si vedano davanti all'intoccabile Cragno, i tre centrali Ceppitelli e Carboni ai lati di Diego Godin, pilastro centrale del reparto in attesa di novità sul fronte mercato. A centrocampo il recuperato Nandez (favorito su Zappa) e Dalbert agiranno da esterni, con il trio formato dall'ex Deiola, Strootman e Marin al centro. Davanti a loro la coppia decisiva per la salvezza nella stagione 2020-21, ovvero Joao Pedro e Leonardo Pavoletti. Lo Spezia non potrà discostarsi troppo da quello che ha vinto contro il Pordenone, con ancora una volta la difesa a tre protagonista. Davanti a Zoet, giocheranno Hristov, con Erlic e Nikolaou a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo Ferrer ancora confermato sulla sinistra così come a destra il francesco Amian. Non c'è molto da immaginarsi che cosa vedremo in mezzo al campo: capitan Maggiore e Simone Bastoni torneranno ai tempi della Primavera, mentre nel tridente avanzato l'ex atalantino Colley dovrebbe essere il riferimento centrale, con Gyasi e Verde sulle fasce. In alternativa Mraz giocherà nel mezzo con Colley a sinistra e Verde a destra.



La prima di campionato coinciderà con il ritorno allo stadio del pubblico, già visto ed apprezzato nelle gare del weekend: a Cagliari disponibili 8.272 biglietti. Cagliari-Spezia si gioca per la decima vittoria e finora in terra sarda il bilancio è in perfetto equilibrio: tre vittorie locali, tre di chi viaggia e altrettanti pareggi con 13 gol fatti per i rossoblu e 10 per i bianchi. Arbitra il romano Francesco Forneau, promosso lo scorso anno nella Can di A. Ha incrociato il club sardo soltanto come quarto uomo ma mai come primo direttore di gara. La scorsa stagione i bianchi lo hanno invece incrociato in Coppa Italia in occasione della fortunata vittoria a Napoli alla fine di gennaio e nel pareggio interno contro il Benevento, finito 1-1, il 6 marzo scorso. Da non dimenticare i tanti gli incroci nel passato negli anni della B.

F. LUGARINI

23/08/2021 09:05:16