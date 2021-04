Con l'Inter c'è l'arbitro di Spezia-Milan

La Spezia - Ancora Daniele Chiffi di Padova a dirigere lo Spezia. Per la terza volta in stagione tocca al 36enne veneto incrociare gli aquilotto, e sempre contro una big. La Lazio nel girone d'andata, il Milan in quello di ritorno. Già, proprio il 2-0 rifilato ai rossoneri che rischia di aver deciso la corsa scudetto a favore dell'Inter, avversaria di domani sera. In realtà Chiffi conosce i bianchi da parecchi anni: la prima designazione è del 2014 in serie B, un 1-1 contro la Juve Stabia. I precedenti totali sono ben dieci con due sole sconfitte.

Assistenti saranno Salvatore Longo di Paola e Matteo Bottegoni di Terni. Quarto ufficiale Manule Volpi di Arezzo. Al VAR l'arbitro Paolo Valeri di Roma con Alessandro Giallatini di Roma 2 come AVAR

A.BO.

19/04/2021 16:06:50