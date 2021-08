Aimar Sher saluta la Svezia: "Qui un progetto per gli anni a venire"

La Spezia - Parole di gratitudine nei confronti dell'Hammarsby, grande entusiasmo per la nuova avventura italiana. Amira Sher si racconta al quotidiano scandinavo Expressen dalla Spezia. Un commiato dal club in cui è cresciuto per otto anni, arrivando alla prima squadra da giovanissimo e finendo nelle mire di Riccardo Pecini. "Sentivo che era il momento di affrontare una nuova sfida, di alzare l'asticella. Non solo come calciatore, ma anche come persona: sarà la prima volta in cui vivrò da solo, fino ad oggi sono sempre rimasto a casa con mia madre".

Ha pesato nella sua scelta il modo in cui lo Spezia si è posto. "Ha inciso molto il fatto che sia una squadra molto giovane. Poi potrò lavorare con Thiago Motta. Per adesso ho avuto solo una settimana di allenamento, ma si vede che è una persona con le idee chiare e che conosce tantissimo il calcio. Io, da parte mia, dovrò crescere sia fisicamente che tatticamente".

L'impatto con l'Italia e con il calcio. "E' tutto diverso. Ma si percepisce che lo Spezia ha un progetto non solo per quest'anno, ma per molti anni a venire. L'obiettivo è stabilirsi in serie A per ancora tanti anni e crescere passo dopo passo. Un club serio che mi ha voluto fortemente".

REDAZIONE

26/08/2021 15:38:58