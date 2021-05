"I giocatori pensavano lo Spezia non volesse vincere. Non è così..."

La Spezia - "Abbiamo giocato la prima parte senza aggressività difensiva, la squadra è stata molto passiva, era in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo cambiato l'atteggiamento e la nostra aggressività, abbiamo fatto due gol e abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo". Queste le parole di Paulo Fonseca al termine di Spezia-Roma finita con il punteggio di 2-2. "È difficile da spiegare. Siamo arrivati qui con la certezza di dover vincere la partita. Solo all’intervallo i giocatori hanno compreso che, soprattutto, era importante cambiare atteggiamento, l'aggressività e la velocità di circolazione della palla. Questa squadra ha la possibilità di fare di più".

Sui bianchi. "Abbiamo pensato che, con la salvezza acquisita, lo Spezia non avrebbe avuto voglia di vincere. Ma non è così, in Italia tutte le gare sono difficili e devi sempre avere la massima concentrazione".

REDAZIONE

24/05/2021 07:57:13