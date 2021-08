Oss, Nobili (Iv): "Attivare la società in house"

La Spezia - È uscita la graduatoria del concorso Oss per le assunzioni a ruolo per l'ospedale sant Andrea. Abbiamo appreso con rammarico che delle 158 Oss che lavoravano al nostro Ospedale Civile da tantissimi anni solo una trentina sono passate e le altre 128 sono rimaste escluse. Ora la Regione Liguria di Toti con Peracchini si deve assumere la responsabilità di trovare una collocazione idonea alle Oss escluse perché la nostra città non può permettersi con il tasso di disoccupazione che già possiede altre 128 famiglie senza lavoro.

La politica di Toti e Peracchini ha il dovere al più presto di fare qualcosa attivando la famosa società in house che sino ad oggi non hanno voluto e così facendo ora ci ritroviamo in questa situazione drammatica.

Italia Viva chiede a tutte le forze politiche in campo di sedersi ad un tavolo prima possibile per trovare una soluzione per questi nostri lavoratori che ora si ritrovano disoccupati e con difficoltà di ritrovare una nuova collocazione.



Dina Nobili, consigliere comunale Italia viva

Redazione

24/08/2021 21:37:04