Visitare le Cinque Terre: l'incredibile itinerario a piedi

- A sud della Liguria, al confine con la Toscana, sorgono. A bagnare la costa frastagliata è il mar Ligure, costa con poche spiagge ma ricchissima di, contornata dai cinque piccoli e coloratiarroccati sulla costa rocciosa, molto vicini tra di loro. Caratteristiche, queste, che rendono Le Cinque Terre uno deiPerda cima a fondo sono sufficienti pochissimi giorni, due o tre, in modo da organizzare un viaggio alla portata di tutti e scegliendo un solo comodo alloggio per dormire alle Cinque Terre . Tra l’altro, il, è godibile in tutta la sua bellezza se, per regalarsi delle salutari. Appartiene alanche il mare dirimpetto, con la suaIl primo consiglio da dare è quello diper spostarsi liberamente all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Vi sono varie soluzioni fra cui scegliere, che permettono di usufruire del servizio di autobus in ogni borgo, l'utilizzo illimitato del treno, l'accesso al Sentiero Azzurro, l'accesso gratuito ad alcuni musei e l’accesso a tutti iche collegano tra loro le varie terre.In qualsiasi modi si decida di, il panorama che si prospetta sarà incantevole e mozzafiato, affascinati dalle strette stradine dei cinque borghi, dalle case colorate e avvolti dalTra le cinque, la terra più lontana, ma anche la più grande e più visitata, è. È l’unica che offre molte, a differenza delle altre caratterizzate dagli scogli.La stazione dei treni arriva nel borgo più nuovo della città,, dal quale si giunge a Monterosso con una passeggiata sul lungomare di circa cinque minuti. Si può anche optare di allungare un po’ la strada e raggiungere la, sopraelevata rispetto al centro.Raggiunto il centro storico, si resterà subito affascinati dalla bellezza pittoresca dei “caruggi”, i caratteristici vicoli liguri, dalle barchette, gli alberi di limone e le colline.Tra ivi sono: la Statua del Gigante, sulla spiaggia vicina alla stazione ferroviaria, lo scoglio di Fegina, la Torre Aurora, caratteristica per il bunker della seconda guerra mondiale ai suoi piedi, la Chiesa di San Lorenzo, l’Oratorio dei neri, la chiesa di San Giovanni Battista.La seconda terra più a nord tra le Cinque Terre è, raggiungibile a piedi dal borgo di Monterosso, attraversando il suggestivo, che offre affascinanti scorci a picco sul mar Ligure. Questo sentieroe permette di godere della vista del borgo dall’alto e scovare le casette colorate affacciate sul mare.Tra lesi consigliano la chiesa di Santa Margherita di Antiochia, costruita sulla roccia a strapiombo sul mare, i resti del castello Doria, arroccato sul crinale opposto, la grotta scavata nella roccia, dalla quale si accede a una piccola spiaggetta di sassi, il bastione Belforte e il porticciolo sul lungomare.La maggior parte dei turisti ritiene che ilsia, perché mantiene l’anima del borgo marinaro, grazie alla presenza del porto naturale (è l’unica delle cinque che lo possiede) e delle alte case-torri tipiche genovesi, raggruppate ad anfiteatro.La terra di mezzo è, l’unica tra le Cinque Terre a. Il centro storico, infatti, è posizionato su un promontorio sopraelevato, a circa 90 metri di altitudine sul livello del mare. Nelle colline circostanti si coltivano viti e ulivi.Persi può salire la lunga, che conta 382 scalini, o prendere la navetta che fa la spola tra il centro storico e la stazione. Ovviamente, si consiglia di attraversale la scalinata.Questa terra pare essere più appartata e intima rispetto alle altre, con meno confusione turistica ma con abbondanza di: il largo Taragio, l’oratorio dei Disciplinati di Santa Caterina, la chiesa di San Pietro.Ai piedi del bordo si trova una, raggiungibile attraverso un’altra lunga scalinata: la discesa, si sa, è facile, ma il momento di relax e la bellezza del mare giustificheranno la fatica della risalita.Un'altra spiaggia poco distante è la solitaria, che vanta acque limpidissime e fondale ricchissimo.La terra più a sud è, raggiungibile attraverso un lungo tunnel che, dalla stazione, porta verso il centro storico. Ci si ritroverà davanti a un bivio: si può proseguire dritto e scendere nel passaggio sotterraneo fino alla banchina o girare a sinistra, da dove si raggiunge la strada principale della città. La spiaggia si affaccia sulla, dal quale è possibile restare affascinati dal romantico tramonto.Tra i molti vicoli sono sparpagliate le: il castello di Riomaggiore, il Municipio pieno di affreschi, la chiesa di San Giovanni Battista.Al già citato Sentiero Azzurro, appartiene la, che congiunge i borghi di Riomaggiore e Manarola attraverso una strada pedonale a picco sul mare. È uno dei tratti più brevi e più belli del Sentiero Azzurro, lungo circa un chilometro e percorribile in una ventina di minuti di passeggiata, divenuto famoso in tutto il mondo grazie alla rara bellezza delle tantissime specie di vegetazione autoctona.L’ultima delle Cinque Terre è, la seconda a partire da sud e da oriente, subito dopo Riomaggiore. Questa terra è la più grande, pregna di suggestiva bellezza, e pare sia la più fotografata. Inoltre, è famosa perché ogni anno viene allestito il, costruito da Mario Andreoli, con più di 300 personaggi a grandezza naturale e circa 17 mila luci.Nella parte alta di Manarola si posizionano i terrazzamenti coltivati ad uva, che si affacciano su tutto il centro storico. Manarola, infatti, è la patria di uno dei, il, prodotto solo in questa zona, un vino passito, dolce e liquoroso, dal colore dorato e dai riflessi ambrati.Assolutamente da visitare sono piazza Innocenzo IV, con l’oratorio dei Disciplinati, la chiesa di San Lorenzo, la torre campanaria e via Belvedere, che si raggiunge dalle piazze centrali.