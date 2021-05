Expo 2020 Dubai, anche La Spezia cerca spazio al Belvedere

La Spezia - La Spezia guarda all'Expo 2020 Dubai e aderisce al protocollo di collaborazione per la partecipazione insieme ai principali soggetti economici della Liguria. Una firma, quella deliberata nei giorni scorsi dalla giunta comunale spezzina, che potrebbe portare il Golfo dei poeti all'interno della vetrina mondiale che è il Padiglione Italia. D'altronde il theme statement scelto dagli organizzatori è "La bellezza unisce le persone" e in fatto di bellezza e di incontri tra comunità diverse il territorio delle Cinque Terre, Porto Venere e Lerici e dell'arsenale può certamente dire qualcosa all'esposizione mondiale che si terrà dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022.



Al tavolo di coordinamento sederà la dirigente Rosanna Ghirri e gli interlocutori saranno Regione Liguria, Comune di Genova, Comune di Savona, Comune di Imperia, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Cnr, Iit, Camera di commercio di Genova, Camera di commercio Riviere di Liguria, Università degli Studi di Genova, Confindustria Liguria e Centro di competenze per la Sicurezza e l’Ottimizzazione delle infrastrutture strategiche START 4.0.

La Regione Liguria parteciperà ad Expo 2020 Dubai sulla base di un Protocollo di collaborazione con la compartecipazione per 300mila euro, acquisendo titolo a partecipare all’evento, anche attraverso lo spazio espositivo Belvedere all’interno del Padiglione Italia.



Tra i vantaggi della partecipazione a Expo 2020 Dubai c'è il fatto che è la prima Esposizione Universale del mondo arabo e rappresenta pertanto un’importante occasione di promozione del sistema Paese, dai territori alle università, dalle

piccole e medie imprese alle più strategiche aziende italiane presenti sui mercati globali, ma anche uno strumento per attrarre investimenti esteri.

I temi di maggiore interesse per il Comune della Spezia sono portualità, turismo, nautica, blue economy, acqua, agrifood, intelligenza artificiale, ricerca e innovazione, ambiente, sostenibilità, patrimonio culturale, marketing territoriale...



Lo spazio espositivo “Belvedere” è un’architettura ideata per mettere in scena creatività, connessione, conoscenza e innovazione. Il progetto è firmato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria ed è realizzato con il contributo di aziende partner chiamate a fornire le migliori componenti costruttive, impiantistiche, tecnologiche e scenografiche per dimostrare le competenze più innovative nella sostenibilità, nell’economia circolare e architettura digitale. Si trova tra le aree

tematiche “Opportunità” e “Sostenibilità” nel sito di Expo in una posizione strategica anche dal punto di vista dei flussi di visitatori. Vicino a padiglioni di: India, Germania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Kazakhstan, Usa.

