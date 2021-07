La grande sala del Cinquecento del "Lia" ospita il concerto del Conservatorio

La Spezia - Proseguono le aperture serali del venerdì dalle 21 alle 23 e gli appuntamenti musicali a cura del Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” al Museo Civico “A.Lia”. Venerdì 16 luglio alle 21 la grande sala del Cinquecento del Museo diverrà il palcoscenico in cui il duo flauto-pianoforte Koukou Ge e Carlo Solinas del Conservatorio si esibirà in brani musicali del XX secolo con sonate di S. Prokofiev, F. Poulenc e G. Pierné. Si ricorda che, dato il numero limitato di posti disponibili in rispetto delle norme anti-covid, è necessaria la prenotazione telefonando alla reception del Museo (0187.727220) o scrivendo un’e-mail (attivita.museolia@comune.sp.it). La prenotazione per ogni singolo concerto potrà essere effettuata a partire dal martedì precedente l’appuntamento, fino al raggiungimento del numero di posti disponibili. I concerti saranno videoregistrati live per poi essere pubblicati sulle pagine social del Museo e sul canale Youtube dell’Ente e del Conservatorio, divenendo così disponibili per un‘utenza molto più vasta. Ingresso 5,00 euro.

14/07/2021 11:15:59