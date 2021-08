Il film "Falling, storia di un padre", in Piazza Europa

La Spezia - Attore, fotografo, poeta, musicista, e ora anche sceneggiatore e regista! Stiamo parlando di Viggo Mortensen, che debutta dietro la macchina da presa con "Falling - Storia di un padre", racconto del difficile rapporto fra un figlio e un padre che è anche la personificazione dell’America più intransigente e conservatrice. Il film sarà presentato in contemporanea nazionale in Piazza Europa da venerdì 27 a domenica 29 Agosto alle 21. John, impersonificato da Viggo Mortensen, vive a Los Angeles con il partner Eric e la figlia Monica. Suo padre, Willis, vive nel rurale nordest in una grande fattoria isolata, ma comincia a mostrare i primi sintomi di demenza. Consapevole di non poter più mandare avanti la fattoria da solo, Willis accetta di andare in California per cercare un luogo più consono dove trascorrere la sua pensione. Le differenze tra lo stile di vita e la sensibilità moderni e urbani di John e la mentalità più conservatrice e i pregiudizi radicati in Willis sfociano presto in un aspro contrasto.



Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it. Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema dalle 20.15.

Redazione

26/08/2021 09:22:32