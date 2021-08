Sant'Andrea, se ne va una 63enne positiva al Covid

La Spezia - La Liguria registra un nuovo decesso di un paziente positivo al coronavirus. Si tratta, come riporta il bollettino regionale odierno, di una donna di 63 anni mancata ieri all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. I pazienti Covid-19 positivi spentisi in Liguria da inizio pandemia diventano quindi 4.378, di cui 473 mancati negli ospedali della Asl5, che attualmente – solo alla Spezia, in quanto il San Bartolomeo permane 'Covid free' - contano 7 ricoverati con il coronavirus, di cui uno in terapia intensiva; 89 (numero invariato rispetto al bollettino di ieri) i ricoverati a livello regionale, di cui 11 in Ti.



Sono poi 162 i nuovi positivi a livello regionale (19 dei quali residenti nello Spezzino), a fronte di 2.396 tamponi molecolari e 3.140 test antigenici. 3.202 (+22) i liguri attualmente positivi, di cui 469 (-1) nella nostra provincia. 139 i guariti di giornata (verso i 101mila da inizio pandemia), 1.902 i liguri in isolamento domiciliare, 1.847 quelli in sorveglianza attiva (di cui 367 in Asl5).



Sono infine ad oggi più di un milione e 922mila i vaccini somministrati in Liguria da inizio campagna, il 91 per cento di quelli consegnati alla regione; di questi, oltre 271mila sono stati inoculati in Asl5. Quasi 872mila i liguri che hanno ricevuto sia prima, sia seconda dose; verso i 122mila i richiamati in Asl5.



REDAZIONE

22/08/2021 17:42:48