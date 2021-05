Mezzo nudo sui binari, scappa dal Pronto soccorso e si spoglia anche davanti all'ospedale

La Spezia - Un uomo mezzo nudo troppo vicino ai binari nel tratto ferroviario tra Sarzana e Vezzano Ligure, una situazione che ha rallentato le partenze e i movimenti di diversi convogli. Ma questo però è solo l'inizio della vicenda partita in Val di Magra e terminata in città alla Spezia.

Tutto è cominciato poco prima delle 14 di oggi pomeriggio quando, in prossimità dei binari sarzanesi, è stato notato un uomo mezzo nudo in forte stato di agitazione.

I carabinieri di Sarzana sono arrivati, lo hanno calmato, recuperato e tramite l'ambulanza è stato accompagnato all'ospedale Sant'Andrea della Spezia per alcuni accertamenti medici. A finire in ospedale è un uomo di origine marocchina, senza documenti, è scappato dal Pronto soccorso. E' stato fermato intercettato quasi subito dalla Polizia di Stato. Si è mostrato aggressivo e non collaborativo. Bloccato un altra volta è stato riportato in ospedale.

C.ALF

18/05/2021 21:00:37