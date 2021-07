Incidente tra auto e scooter, Viale Fieschi chiusa

La Spezia - Grave incidente poco dopo le 8.30 di questa mattina. Un’automobile e un motociclo sono rimasti coinvolti in uno scontro avvenuto in Viale Fieschi, all'altezza della piscina Mori. Come spesso accade ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso del Sant'Andrea.

Insieme alle ambulanze sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia locale e per ora il traffico è bloccato in direzione Fieschi sia all'altezza di viale Amendola sia dalla parte opposta all’altezza di via dei Pioppi per consentire le operazioni di soccorso.



Aggiornamenti nel corso della mattinata.

Redazione

06/07/2021 08:47:08