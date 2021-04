Il sottotenente Salvatore Codice è il nuovo comandante della Sezione operativa dei Carabinieri

La Spezia - Da alcuni giorni è in servizio alla Spezia un nuovo Ufficiale dei Carabinieri. Si tratta del Sottotenente Salvatore Codice, che è andato a completare l’organico della Compagnia Carabinieri del capoluogo, assumendo l’incarico di Comandante della Sezione Operativa, l’organo investigativo di cui si avvale la Compagnia per contrastare i fenomeni delittuosi locali.



Appena terminato il corso presso la Scuola Ufficiali di Roma, il Sottotenente Codice si è quindi affiancato al Capitano Andrea Romanelli, Comandante della Compagnia, ed al tenente Carlo Panattoni, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile.



54enne, originario della provincia di Genova, il Sottotenente Codice è in servizio nell’Arma dal 1985. Dopo aver prestato servizio militare come paracadutista nella Brigata “Folgore”, ha frequentato la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri ed è poi stato destinato alla Stazione di Piossasco, in provincia di Torino, per poi trascorrere oltre venti anni nelle fila del R.O.S., dove ha partecipato ad indagini contro la criminalità organizzata, il narcotraffico ed il terrorismo internazionale. Negli ultimi anni ha infine prestato servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Margherita Ligure, dove, oltre ad occuparsi del contrasto dei reati di criminalità diffusa, ha condotto brillanti operazioni contro la criminalità organizzata ed il traffico di stupefacenti.

20/04/2021 13:14:18