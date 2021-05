I positivi in provincia scendono sotto quota 500

La Spezia - L'unica variazione sensibile rispetto a ieri è quella del numero dei casi attualmente attivi in provincia. Per il resto i numeri spezzini del Covid-19 sono pressoché invariati, nonostante i 20 nuovi casi che si sono registrati nelle ultime 24 ore.

L'ammontare totale delle persone attualmente positive passa da 502 a 492, mentre il numero delle persone positive ricoverate in ospedale è sceso da 32 a 31. Da ieri a oggi calo anche per i pazienti Covid-19 positivi in Terapia intensiva, essendo passati da 7a 6.

Resta immutato, infine, il numero dei decessi di pazienti positivi in provincia dall'inizio della pandemia, fermi a 460.



A livello regionale sono 60 i nuovi positivi emersi a fronte di 3.086 tamponi molecolari e 2.412 tamponi antigenici effettuati nelle ultime 24 ore.

Oltre ai 20 nuovi casi spezzini sono emersi 7 nuovi positivi in Asl 1, 4 in Asl 2, 25 in Asl 3 e 4 in Asl 4. Il totale dei casi attualmente attivi è di 3.242 (83 meno di ieri), mentre gli ospedalizzati sono 237 (11 meno di ieri) e i ricoveri in Terapia intensiva sono 43.

Sale infine a 4.304 il numero delle schede di decesso di pazienti Covid-19 positivi.

REDAZIONE

22/05/2021 17:31:51