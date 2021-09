Gianpaolo Orditura nuovo dirigente dell’anticrimine

La Spezia - Questa mattina, il Questore della Provincia della Spezia Burdese ha accolto il nuovo dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, Primo Dirigente dott. Gianpaolo Orditura.

Partenopeo classe 1972, laureato in Giurisprudenza all’Università “Federico II” di Napoli, coniugato e con due figlie, il dr. Orditura ha ricoperto numerosi incarichi in diverse sedi, che l’hanno visto impegnato dal 2002 al 2007 al Reparto Mobile di Milano quale responsabile di Nuclei operativi; dal 2008 fino al 2017 al Reparto Mobile di Senigallia, dove dal 2015 ha assunto le funzioni di Dirigente.

Numerosi i servizi svolti su tutto il territorio nazionale in occasione di scenari di ordine pubblico complessi, dal G9 dell’Aquila 2009, Expo Milano 2015 al G7 di Taormina 2017, oltre che in contesti operativi di soccorso pubblico connotati da particolari criticità, come le pubbliche calamità sia in occasione del terremoto dell’Aquila del 2009 che di quello del 2016 nelle località di Pescara, Arquata del Tronto e Amatrice.

Nel 2017 è stato nominato Direttore del Centro di Formazione per la Tutela dell’Ordine Pubblico di Nettuno, centro di eccellenza della Polizia di Stato specializzato nella divulgazione di una nuova etica nei servizi di O.P. e nella formazione del metodo di governo e gestione dei dispositivi di ordine pubblico, quelli ordinari come quelli complessi predisposti per i grandi eventi o le manifestazioni di protesta di maggior rilievo.

Dal 2019 ha assunto contemporaneamente l’incarico di Direttore del Centro Nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro di Nettuno, ove si formano e si aggiornano gli istruttori di tiro e i tiratori scelti da tutti gli uffici della Polizia di Stato del territorio.

In questi anni, il Dirigente ha altresì partecipato quale componente di gruppo di lavoro al progetto internazionale “Let’s Crowd” avente ad oggetto anche la materia dell’ordine pubblico, che ha visto il coinvolgimento di varie forze di polizia europee e stakeholders nelle relative sedi.

Il Primo Dirigente dr. Orditura, in viale Italia, subentra nell’incarico alla dr.ssa Marina Listante, nominata Vicario della Questura di Pavia, ove si è insediata il 16 agosto scorso, dopo aver molto ben operato in questa provincia per 3 anni e mezzo, distinguendosi per la passione e l’efficacia dell’opera di polizia resa, in particolare, in favore delle fasce deboli, delle vittime di violenza di genere e dei minori in difficoltà, in pieno coordinamento con la rete antiviolenza locale ed in attuazione degli indirizzi dipartimentali, oltre che dell’AG.

Al neodirigente Orditura va l’augurio di buon lavoro da parte del Questore Burdese, dei dirigenti, funzionari ed operatori della Polizia spezzina.



Redazione

01/09/2021 17:55:39