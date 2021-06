Dieci nuovi positivi in tutta la Liguria, l'unica vittima è al San Bartolomeo

La Spezia - Dieci nuovi positivi e una vittima in tutta la Liguria. Sono questi i numeri di oggi del bollettino sull'andamento del Covid in tutta la regione a fronte dei 1678 tamponi molecolari e 1.437 test antigenici rapidi condotti nelle ultime 24 ore.

Alla Spezia si contano una vittuma, una donna di 82 anni ricoverata al San Bartolomeo di Sarzana, e tre nuovi positivi. I ricoveri restano fermi a tre, sempre al nosocomio sarzanese, di cui nessuno in Terapia intensiva. In Asl 5 il numero totale delle vittime è salito a 471.

Nel resto della regione si contano 2 nuovi positivi a Imperia e 5 a Genova. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, in tutto il territorio regionale, restano ricoverate 23 persone delle quali 8 in Terapia intensiva al San Martino di Genova.

Il numero totale dei positivi in provincia della Spezia è 226 e le sorveglianze attive sono 68. A livello regionale gli attualmente positivi è di 1.601. I guariti nelle ultime 24 ore, in tutta la regione, sono 17.



Prosegue anche la campagna vaccinale. In Liguria è stato somministrato il 90 per cento dei vaccini somministrati su quelli consegnati dalla struttura nazionale. Alla Spezia 57.071 persone hanno ricevuto il vaccino completando anche l'intero ciclo.

Redazione

27/06/2021 17:50:11