Alla cassa spende 3 euro, nello zaino nascondeva diverse bottiglie di alcolici

La Spezia - La chiamata alla sala operativa arriva a metà pomeriggio: qualcuno si era introdotto in un supermercato cittadino e aveva tentato di rubare della merce. Ma il personale di vigilanza aveva notato quel giovane che, aggirandosi tra i

diversi reparti del supermercato, introduceva svariata merce nello zaino per poi giungere alle casse, pagando un piccolo acquisto di poco più di tre euro. Dal controllo degli agenti risultava aver effettivamente sottratto numerose bottiglie di alcolici ed altra merce, della quale aveva danneggiato le confezioni, per un valore di circa 185 euro. L’autore del furto, risultato essere un 32enne marocchino irregolare, senza fissa dimora e con numerosi precedenti e pregiudizi di polizia, veniva accompagnato in Questura per la completa identificazione, fotosegnalato dalla Polizia Scientifica e denunciato per furto aggravato. Posto a disposizione del locale Ufficio Immigrazione, all’esito dell’istruttoria, gli venivano notificati il provvedimento di espulsione a firma del Prefetto della Spezia e l’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

Redazione

28/04/2021 15:32:09