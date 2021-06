Una vittima a Sarzana, vaccinati oltre 350mila liguri

La Spezia - Sono 7 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria riscontrati con 1421 tamponi molecolari e 1039 test antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24ore. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 0, Savona 3, Genova 4, La Spezia 0.

Il bollettino odierno registra purtroppo anche tre vittime, fra cui un uomo di 53 anni deceduto ieri al San Bartolomeo di Sarzana, e altre due persona mancate nella giornata del 4 giugno e del 24 febbraio. Quest'ultima, come specifica Alisa, è stata segnalata solo in data odierna a seguito di accertamenti. Il totale delle vittime liguri da inizio pandemia sale così a 4.334 delle quali 465 spezzine.

Buone notizie invece dagli ospedali dove i ricoverati continuano a scendere e oggi sono sette meno di ieri. In tutto 100 in Liguria (con 23 terapie intensive) e 12 in Asl5 (con 3 terapie intensive), due meno di ieri. I cati totali in regione al momento sono 1989 (270 nello Spezzino) mentre sono 1091 i soggetti in sorveglianza attiva (167 in Asl5). Rispetto a ieri infine ci sono 30 nuovi guariti che portano il totale a 96.618 da inizio pandemia.



Quanto ai vaccini la percentuale fra consegnati e somministrati si attesta al 91%. In totale sono 357.897 i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale. Fra questi gli spezzini sono 45.721

REDAZIONE

07/06/2021 17:50:48