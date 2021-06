La Spezia - Stamattina nel giardino della scuola primaria 'Manzoni' è stata scoperta una targa in memoria della dirigente scolastica Paola Maggiordomo, scomparsa nel luglio 2020. Erano presenti ka dott.ssa Maria Torre, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo n. 1 “don Milani”, il dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale della Spezia dott. Roberto Peccenini, gli ex provveditori Filiberto Arzelà e Adriano Da Pozzo e docenti dell’istituto. La targa è stata scoperta dalla sorella e dai nipoti della dott.ssa Maggiordomo.

"Paola Maggiordomo - ricordano i colleghi - è stata una figura importante per la scuola pubblica della provincia, ha svolto per molti anni anche il ruolo di sindacalista e ha sempre lavorato e lottato per una scuola pubblica inclusiva e formativa. Con cultura, passione, vis polemica e temperamento indomito è stata al servizio della scuola pubblica. La scuola pubblica le deve molto".

