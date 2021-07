Un nuovo ricoverato al Sant'Andrea, aumentano terapie intensive in Liguria

La Spezia - Sono 122 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.974 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.308 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 36, Savona 14, Genova 42, La Spezia 25.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 5.

Il bollettino odierno riporta un solo decesso – un uomo di 93 anni mancato al San Martino di Genova – che aggiorna il conto delle vittime liguri da inizio pandemia a 4.362, delle quali 472 nello Spezzino. Rispetto a ieri aumentano i ricoveri negli ospedali liguri, oggi sono infatti 42 (+3), otto dei quali in terapia intensiva. Si registra anche un nuovo ospedalizzato al Sant'Andrea della Spezia che porta il totale a 4.

I guariti odierni sono invece 78 che portano il totale a 98.391, mentre i casi attivi in Liguria sono 2.419 di cui 409 in Asl5 dove ci sono 241 soggetti in sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda i vaccini sale lievemente la percentuale fra dosi consegnate e somministrate, oggi al 92% con un totale di liguri che hanno completato la seconda dose pari a 727.354, di cui 98.075 spezzini.

REDAZIONE

30/07/2021 17:34:03