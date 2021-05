La scelta di fede di Elena e Monica: cerimonia a Genova

La Spezia - Sabato prossimo, festa liturgica di Maria Santissima Regina degli Apostoli, due giovani suore della Piccola Opera Regina degli Apostoli pronunceranno a Genova la loro professione religiosa perpetua. Si tratta di suor Elena Capra e di suor Monica Serenello. La funzione solenne avrà luogo alle 15 nella basilica di Maria Immacolata di via Assarotti e sarà presieduta dall’arcivescovo di Genova padre Marco Tasca. Tra i presenti, oltre ai familiari delle due professe e a tutte le consorelle della congregazione, ci saranno anche alcuni sacerdoti e fedeli provenienti dalla Spezia. Le suore della Piccola Opera, infatti, sono presenti in diocesi da molti decenni e alla Spezia conducono in particolare la Casa del clero, assistendo i sacerdoti anziani e malati. Hanno inoltre prestato il loro servizio in varie parrocchie, tra cui quella di Lerici. Proprio a Lerici è nata la vocazione religiosa dell’attuale superiora generale della congregazione, suor Paola Barenco. Sono quindi molto note e benvolute in tutta la diocesi. Coloro che non potranno recarsi a Genova per partecipare direttamente al rito, che si svolgerà secondo le norme del distanziamento, potranno seguirlo a distanza sul canale you tube della congregazione. A suor Elena e a suor Monica, che sabato si consacreranno al Signore in via definitiva, le nostre felicitazioni e gli auguri di un fecondo ministero religioso.

Redazione

16/05/2021 16:50:25