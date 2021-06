Muscoli, ostriche e vermentino: un connubio tra ambiente e qualità

Golfo dei Poeti - Avanti tutta nel vivaio sperimentale di molluschicoltura a Bocca di Magra. I prodotti crescono bene e sono sani. La conferma arriva da Federico Pinza dei mitilicoltori spezzini che nei giorni scorsi, sui social network, ha dedicato un breve post sulla produzione aggiungendo che si colgono tutti i segnali positivi confermando anche il sito è votato all’allevamento.

In questo contesto si sono aggiunte anche delle iniziative, legate al Parco di Montemarcello Magra e Vara che nei giorni scorsi a Pugliola ha organizzato l'iniziativa "Il Parco mostra i muscoli" a conclusione degli appuntamenti di "Ricominciamo dalla natura". Ad aprire la serata è stata proprio la testimonianza di Federico Pinza che ha raccontato del vivaio sperimentale.

In una nota del Parco si legge: "Siamo stati condotti alla scoperta dei sapori e della storia dei prodotti del territorio. Una gustosa cena preparata da Achille Lanata in arte Biscotto che ha utilizzeto fra gli ingredienti i “Muscoli e le ostriche della Spezia” della Cooperativa Mitilicoltori Spezzini, i vini dell’Azienda Agricola La Colombiera di Castelnuovo Magra , il vino di Cà Lunae di Castelnuovo Magra".

"La serata è proseguita l'intervento di Valeria Ferro, dell'azienda La Colombiera, che ha presentato i suoi vini - si legge ancora nella nota del Parco -. Sandra Ansaldo, della Condotta Slow Food La Spezia e Golfo dei Poeti, ha sottolineato come i prodotti del territorio diano un valore aggiunto allo stesso. E' stata quindi un’occasione per riscoprire la natura del Parco attraverso i suoi sapori. Il Parco ci tiene a ringraziare ad uno ad uno tutti quelli che hanno collaborato alla buona riuscita".

Ai commenti si aggiunge anche quello della Cooperativa Terre del Magra: "La nostra cooperativa di comunità Terre del Magra dopo essere stata presente alla prima delle iniziative avviene dal Parco Magra Montemarcello Vara a Montemarcello ha avuto l'onore di essere stata invitata anche a questa serata organizzata in modo impeccabile. Questa è stata anche l'occasione per salutare il presidente commissario del Parco Pietro Tedeschi. Un grande ringraziamento a Pietro Tedeschi poiché è stato sempre vicino alla nostra cooperativa fin dalla nostra costituzione ed il Parco è stato l'unico Ente che ha dato importanza ad una realtà come la nostra che poteva e potrebbe essere utilissima al territorio dell'intera Val di Magra".

REDAZIONE

27/06/2021 21:00:21