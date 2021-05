Pietro Fusco riparte da Carrara

Fuori provincia - Sarebbe Pietro Fusco la prima scelta della Carrarese per il ruolo di direttore sportivo. L'ex aquilotto, ma in passato giocatore anche degli apuani, è oggi indicato da Il Tirreno come il profilo più vicino al club azzurro. Nelle prossime ore l'addio con Gianluca Berti, che come Fusco ha un passato nell'Empoli. Di recente la difficile esperienza alla Sambenedettese terminata a gennaio.

REDAZIONE

31/05/2021 10:09:46