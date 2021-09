Manaj apre le danze per l'Albania

Fuori provincia - Vittoria in crescendo per l'Albania di Rey Manaj. Fedele al pronostico, il 5-0 contro San Marino rispecchia la disparità di valori tra nazionali in cui brilla il nuovo attaccante dello Spezia. Manaj apre le danze per la squadra di Edy Reja segnando alla mezz'ora il gol del vantaggio, l'unico del primo tempo. La nazionale albanese dilagherà poi nella ripresa, salendo al secondo posto nel gruppo I con un punto di vantaggio sulla Polonia. Il calciatore è atteso oggi pomeriggio alla Spezia.

A.BO.

09/09/2021 09:34:20