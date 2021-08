Donati e le maestà della Lunigiana: "Le uniche in marmo bianco"

Cinque Terre - Val di Vara - “Le maestà della Lunigiana storica” è il titolo della conferenza curata dallo storico dell’arte Piero Donati e Luciano Callegari (CAI Sarzana), che si terrà sabato 28 agosto alle 19 presso Corte Paganini a Casté di Riccò del Golfo.

Donati, nato alla Spezia nel 1948, con i suoi studi, ricerche e pubblicazioni è annoverato come uno dei più importanti storici dell’arte del territorio locale e nazionale. Ha prestato servizio presso la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria e sul nostro giornale cura la rubrica “Materia facoltativa”, uno spazio dedicato all’arte e alla cultura.

Il tema della conferenza, a lui caro e ben noto, tanto da averlo trattato più volte anche sulle pagine di CDS, riconduce a uno dei suoi primi saggi, pubblicato nel 1981, dal titolo “Per sua devozione: bassorilievi devozionali in Val di Magra”. A ottobre, come rivelato nell’intervista, uscirà il suo ultimo lavoro: “I maestri delle maestà. Protagonisti e comprimari”.



Professor Donati, la Lunigiana è una terra antica, ricca di tesori e tradizioni. In che contesto si inseriscono le maestà e quali erano le loro funzioni?

"Le maestà si inseriscono nella diffusione, anche nella lunigiana storica, dei modelli di comportamento che recano il marchio del concilio di Trento. Le prime maestà sono del periodo 1589-90, che coincidono con l’arrivo nella diocesi di Luni-Sarzana di Giovanni Battista Salvago, nobile genovese; di lui sappiamo che, assieme ai suoi collaboratori, era fautore e promotore dell’uso del marmo bianco all’interno delle chiese: il clima culturale andava in quella direzione, un clima favorevole a pratiche devozionali che riguardassero i singoli e non le comunità. A partire dal 1630, infatti, si stabilizza l’usanza di porre in calce alle maestà la formula “Per sua devozione”, come un marchio di fabbrica. Spesso veniva appositamente risparmiata una parte sul bordo inferiore per incidere sul momento il nome dell’acquirente. Tengo a precisare che le maestà non appartengono al settore etnografico bensì sono prima di tutto prodotti scultorei e artistici".



Arte e devozione che si intersecano con il paesaggio, i borghi e la natura; un patrimonio alla portata di tutti che va valorizzato, curato ma soprattutto tutelato e protetto…

"Soprattutto è un patrimonio identitario: in tutto l’orbe cattolico, in particolar modo dopo il concilio di Trento, si diffonde la pratica di collocare in posizioni strategiche immagini devozionali. Ma nelle diverse regioni e zone ognuno usava materiali diversi; solo in Lunigiana si utilizzava il marmo bianco, poiché si era diffusa l’idea, anche nel popolo, che questo materiale fosse portatore di bellezza. È una convinzione che nasce con Michelangelo: il bianco cessa di essere assenza di colore per diventare somma mentale di tutti i colori. Facendo riferimento alla nascita delle prime maestà in marmo bianco, con l’arrivo del genovese Salvago nella nostra Diocesi, i centri di produzione si stabilizzano e sviluppano a Carrara e Pietrasanta, per secoli, sino all’Ottocento. Successivamente, con la nascita della rete ferroviaria, alcune maestà iniziano ad essere prodotte a Pontremoli, anche se rientrano in un fenomeno circoscritto. L’ultima fase delle maestà risale al tempo di guerra: produzioni che risalgono al 1943-1945, momento in cui il mondo sembra crollare, momento in cui ritorna il baratto al posto della transazione su base monetaria. Nell’affannosa ricerca di cibo non si usa più come pagamento il sale e il tabacco, bensì le maestà. Per questo motivo le maestà sono state e devono tornare ad essere un fattore e un patrimonio identitario per questa regione, ossia la Lunigiana storica".



Un suo parere da appassionato ma soprattutto da autorevole esperto e studioso in materia: quali sono le più preziose maestà nella nostra provincia e diocesi e qual è il loro valore storico e artistico?

"Dal punto di vista della qualità sicuramente quelle a cavallo tra Cinquecento e Seicento. Se ne trova una nella chiesa di San Remigio di Fosdinovo, posta in controfacciata. Non è datata ma sicuramente riconducibile ai primissimi del Seicento; quel che è certo è che è stata posta da una donna, di nome Caterina: la maestà raffigura infatti la santa eponima, Santa Caterina d’Alessandria. Un elemento interessante riguarda la madonna raffigurata in trono, la quale rientra a far parte di uno stile ben preciso e ricercato, un modello che si trova per la prima volta nel 1598: è quindi deducibile che la maestà sia posteriore a questa data".



"Come possiamo osservare dalla conferenza pubblica che avete organizzato dopo mesi di lockdown e restrizioni, anche la cultura sembra ripartire…

"Ci tengo a dire che il primo lockdown, che è stato il più duro, ha rallentato il progetto di ricerca ma non l’ha interrotto. Grazie a internet e all’archivio digitale abbiamo lavorato sul materiale già raccolto e non ci siamo fermati. Grazie al lavoro di quei mesi a ottobre di quest’anno verrà pubblicato un mio saggio dal titolo “I maestri delle maestà. Protagonisti e comprimari”, senza escludere la possibilità di una prossima e futura pubblicazione sulle iconografie".



25/08/2021 17:45:55