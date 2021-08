Framura, lite di coppia nel camping: setto nasale fratturato per lei. A Bonassola un 14enne ubriaco

Cinque Terre - Val di Vara - Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri di Deiva Marina sono intervenuti in un camping a Framura per una lite tra due coniugi tedeschi. Durante l'alterco la donna avrebbe riportato la frattura del setto nasale. Sono ancora in corso accertamenti sull’accaduto.



A Bonassola i Carabinieri della stazione di Levanto hanno denunciato in stato di libertà, per disturbo e molestie, un minorenne che alle 2 di notte ascoltava musica ad alto volume con una potente cassa bluetooth, che è stata sequestrata. Nello stesso intervento i militari hanno soccorso un 14enne lombardo, in forte stato di agitazione per abuso di sostanze alcoliche; i Carabinieri hanno allertato il 118 e rintracciato i genitori, che hanno raggiunto il figlio e lo hanno riportato a casa.

Redazione

16/08/2021 15:55:43