Ponte sul Vara vietato agli autotreni a Piana Battolla

Cinque Terre - Val di Vara - Negli scorsi giorni, nell’ambito della programmata attività di verifica delle infrastrutture stradali della Provincia della Spezia, così come previsto dal protocollo di intervento, il servizio tecnico dell’ente ha provveduto alla “verifica statica e sismica” di alcune opere viarie, tra cui due ponti siti lungo la Strada Provinciale SP.10 “della Val di Vara”: il primo in corrispondenza del torrente Usurana, in località Martinello, nel Comune di Calice al Cornoviglio, il secondo sul Vara, pressi località Piana Battolla, nel Comune di Follo.



Alla luce di una prima valutazione tecnica disposta dall’Ente, nella quale si dà atto della necessità di successivi interventi, il competente ufficio ha disposto, a titolo cautelativo, adottare alcuni provvedimenti precauzionali di limitazione di esercizio viario su entrambe le infrastrutture. Pertanto è stata disposta, lungo la Strada Provinciale SP.10 “della Val di Vara”, in corrispondenza del ponte sul torrente Usurana, Comune di Calice al Cornoviglio, così come sul ponte sul Vara, pressi località Piana Battolla, nel Comune di Follo, l'istituzione temporanea del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate (ordinanza valida per entrambi i ponti).



Successivamente verrà attuata l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, sempre per entrambi i ponti. Detto provvedimento riguarderà anche il divieto di accesso pedonale ai marciapiedi. In contemporanea è stato attivato un processo di intervento urgente al fine di inserire le opere di manutenzione del ponte tra quelle previste in prossima esecuzione, questo per limitare al minimo i disagi ai cittadini.

Nello specifico è in corso una programmazione di interventi straordinari di manutenzione sull’intera rete viaria, oltre all’accesso ad un nuovo programma nazionale di finanziamento per la messa in sicurezza di infrastrutture, quali i ponti, che garantirà alla Provincia della Spezia risorse straordinarie.

Redazione

28/04/2021 14:38:52