- “MARE NOSTRUM”

Andrea Campanella è l’esponente della “Spezia civile e creativa” più versatile e poliedrico: mail artist, musicista elettronico (nel duo TMO, con Daniele Virgilio), scrittore, sceneggiatore, autore di graphic novel, cofondatore delle edizioni Cut-Up. In questa fase Campanella si dedica soprattutto, ma non solo, alla graphic novel: storie brevi ma intense pubblicate su “Linus”, una delle riviste più amate del fumetto italiano. L’ultima, appena uscita, si intitola “Mare Nostrum” ed è tra le più belle: è una storia di immigrazione nel Mediterraneo, illustrata da Sergio Ponchione, ambientata a inizio Novecento, durante la guerra italo-turca per conquistare la Libia. Tramite la lettura dell’”Eneide” i militari italiani imbarcati in una nave scoprono che “la nostra civiltà “nasce da un gruppo di profughi, minchia”. Una improvvisa, terribile tempesta distrugge la nave, i naufraghi vengono salvati da una nave turca: “Merhaba no kormak, no paura” dice un militare turco a uno italiano. E ancora: “Niente grazie, è la legge del mare”.

Campanella aveva già affrontato temi in qualche modo analoghi nel fumetto “Leone”, illustrato da Anthony Mazza, sempre su “Linus”: la storia del pugile italo-congolese Leone Jacovacci, che nel 1928 vinse il campionato europeo dei pesi medi. L’ episodio venne prontamente e volutamente dimenticato in nome di una presunta superiorità della “razza ariana”.

Ma in cosa consiste il lavoro dello sceneggiatore di graphic novel? Sentiamo l’autore:

“Procedo con un dossier con studio dei personaggi e ambientazione storica: fornisco al disegnatore foto, materiale video e tutto quel che serve, anche musiche (in tutto questo l'avere una ottima conoscenza di storia del cinema aiuta molto). La sceneggiatura prevede tutto quel che si vede in una tavola: suddivisione e numero delle vignette, didascalie, dialoghi, indicazioni dei punti di vista con linguaggio cinematografico (campo lungo, piano americano, dettaglio, primi piani, ecc.). Insomma, un gran lavoro”.

Ottimo sul piano formale, ma anche per il tipo di storia: una storia antica per parlare dei problemi attuali, come già in “Leone”. Il mare è il “Mare Nostrum”, il Mediterraneo, dove oggi si muore più di allora. Il Parlamento italiano ha rifinanziato nei giorni scorsi, per l’ennesima volta, il sostegno alla cosiddetta Guardia Costiera libica, proprio mentre l’ennesimo filmato ci mostrava che il ruolo assunto dai libici non è quello di salvare vite umane ma di seminare il terrore tra chi cerca di scappare dall’inferno. Quando i nostri figli o nipoti ci chiederanno: “Se avessi cercato di fare il tuo dovere, di applicare la legge del mare, sarebbe successo quel che è successo?”, in pochissimi sapremo rispondere. Quello che sta accadendo pare non interessi più a nessuno, e quindi non interessa alla politica. Il nemico principale è l’indifferenza: per sconfiggerlo serve anche un fumetto.



“SOTTO SALE”

“Sotto Sale” è la seconda opera poetica della spezzina Simonetta Albano. La raccolta contiene diciotto liriche intervallate da nove opere pittoriche di Loredana Salzano, artista campana che lavora nelle Eolie. La poesia della Albano colpisce per il respiro profondamente salmastro, mediterraneo, liquido, vitale. Che si intreccia con le immagini della Salzano, fino a creare un vero e proprio viaggio multisensoriale. Il prefatore Roberto Caracci descrive così la convergenza tra le due artiste: “l'una struggente, viscerale e passionale artista della parola in versi, l'altra tellurica e visionaria creatrice di opere destinate a sconvolgere ogni mera rappresentazione irenica della bellezza”.

Nelle liriche la vitalità mediterranea diventa simbolo stesso dell’esistenza. L’autrice dichiara, in “Io sono onda”, di viversi come onda:

Io sono onda

Arrivo

Travolgo

sparisco

Ricopro

abbraccio

accarezzo

Avvolgo

distruggo

Ritorno?

[…]

In “AmoreMare” l’immersione del corpo nel mare è l’atto dell’amore:

Se non ti annuso è

astinenza

Ecco

Il tuo odore

Familiare

ancestrale

vitale

Allora vibro

mi risveglio

La pelle ride

Entro

mi accogli

Capezzoli chiodi

testa fresca

Corpo bagnato

grato

Beatitudine!

Lontano o vicino

da sempre

con me

In me

Sfuggente

invitante

inquietante

palpitante

emozionante

Presente

Amante

Primo

ultimo amplesso

Mio Mare Mio

A versi intrisi di erotismo dionisiaco se ne accompagnano altri segnati dall’indignazione civile. Contro la tragedia dell’immigrazione, come in “Malaconta”:

Giro girotondo

quant’è marcio il mondo

Gira la Terra

troppi con la faccia a terra

Scendo

scendo

Giù

sempre più

giù

Blu

sempre più

blu

Giro girotondo

quant’è putrido il mondo

Gira la Terra

troppi con il culo per terra

fuggo

pago

cado

pluff

il mio corpo

sul barcone

non c’è più

blu

blu

non ci son più

lo vuoi tu!

Io sono Blu

Giro girotondo

quant’è ipocrita il mondo

Si azzanna un continente

s’affama per secoli la sua gente

si stupra il suo ventre

Si scanna il suo presente

si fa razzia

impunemente

Giro girotondo

quant’è avido il mondo

Si gonfia il capitale

e fanculo chi sta male!

[…]

O contro la devastazione dell’ambiente, come in “Geomater”:

Amico Mare

tomba di sale

Amica Terra

lorda sorella

Amico cielo

piangi veleno

Succhia

svuota

saccheggia

divora

Uomo lupo

figlio ingrato

Terra mia

Terra tua

Terra tua

Terra mia

Uomo lupo

lupo d’uomo

Orfano forse diventerai

bulimico consumatore

dissipatore seriale

Smetterai mai?



“BELTEMPO”

Non è vero che il cantautorato italiano è finito. Lo dimostra APICE (scritto così, tutto in maiuscolo), il nome che ha scelto per sé il cantautore spezzino Manuel Apice, formatosi al Dams di Bologna. Il suo album “Beltempo”, nove pezzi con belle melodie pop, funky, dance e un linguaggio insieme sofisticato e popolare, è davvero un piccolo gioiello, ispirato a Guccini, De André, Dalla (ma anche al nostro Fanigliulo). Non a caso APICE ha ricevuto il Premio Fabrizio De André 2019.

Ecco il ritornello di “Beltempo”, la canzone che dà il titolo all’album:

Il beltempo arriverà

E noi che non abbiamo più niente

Se non noi

Che non cantiamo più il disastro

Della storia su di noi

Che non vediamo più il miraggio

Di quel maggio e dei suoi eroi

Che non abbiamo più bisogno

Di sentirci figli suoi

Tre monete di coraggio basteranno

Per un viaggio insieme

A te

Oggi ho scritto di autori che danno, in modo diverso, grande importanza al mare. Così è anche per APICE. Leggiamo un brano della sua intervista a “Le rane”:

“Il mare per me ha la forza catartica di un abbraccio materno, e sento di rispettarlo come un Padre, quindi sì, ne parlo tanto in Beltempo”.

Domenica scorsa ho scritto dell’importanza di “partire dal margine”. Leggiamo un altro brano dell’intervista di APICE:

“La periferia mi scorre nel sangue, e mi sento piuttosto in linea con il mio tempo: la condizione della mia generazione ruota intorno a quella sensazione alienante di sentirsi sempre periferia di qualcosa, o di qualcuno. Non credo esista più un centro ben preciso, che eserciti una forza centripeta capace di dare sicurezza al movimento; esistono direzioni infinite, nella speranza che ognuno abbia la forza di scegliere, come sempre, quelle ostinate e contrarie alle strade facili e semplicistiche. Ci vuole molto coraggio, certo, e una grande vocazione al trionfo e al pianto”.

Aspettiamo il secondo album. Certamente APICE continuerà a musicare i suoi sentimenti, e a commuoverci.