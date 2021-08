Una lettrice: "La mia visita alle Cinque Terre: un incubo. Troppa gente, sono tornata indietro"

- Scrivo alla redazione in relazione all'articolo sui disagi e alla ressa per raggiungere le Cinque Terre con il treno.

Il 18 agosto, dopo il desiderio di anni di visitare questi posti incantevoli, riesco finalmente, secondo me, a realizzare questo desiderio.

Un desiderio che ben presto si rivela un incubo, che mi obbliga ad interrompere la mia visita alla stazione di Corniglia e tornare indietro per Genova.



Mi sono resa conto quasi subito che la gente che andava a Monterosso era tanta. Quella sensazione è diventata realtà arrivata a Monterosso! Non si poteva camminare e ci si doveva fare largo tra la marea di gente. Io non sono riuscita a trovare l'infopoint per comprare la card delle Cinque Terre a prezzo agevolato, quindi ho pagato tutte le tratte singolarmente. Non ho trovato in quanto arrivata in centro storico c'era il fiume di gente che impediva... Poi sono andata a Vernazza stessa storia, anzi peggio, un treno non si è fermato, gente lungo tutto il marciapiede e anche in galleria.

Inoltre i tempi di percorrenza di quei pochi chilometri hanno raggiunto anche più di mezz'ora-45 minuti.

A Corniglia, vista la situazione, sono tornata indietro, decidendo così di interrompere la visita delle altre terre.



Ci sono cose che non ho gradito: perché si permette in questo periodo che tanta gente prenda quei treni? In molti erano senza mascherina in quanto il caldo era asfissiante è vero! E poi, ciliegina sulla torta, tutti approfittano della situazione: qualunque cosa si paga a prezzo d'oro! Ma almeno ci fossero i servizi!

I posti sono incantevoli, ma i disservizi tanti.

In questo momento storico questo è inconcepibile!



Distinti saluti,



Maria Bufano