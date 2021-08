Una lettrice: "Dalla fontana del carruggio di Porto Venere non sgorga più acqua"

- Spettabile redazione,



sono almeno due giorni che non sgorga più acqua dalla fontana di Piazza Centenaro, lungo il carruggio di Porto Venere.

Questa mancanza crea disagi un po' a tutti, soprattutto in questi giorni di caldo torrido, sia per i turisti, sia per chi vive o lavora in paese e sa di poter contare su un punto di refrigerio.

Inoltre la presenza di una fontana incentiva l'utilizzo delle borracce e limita l'acquisto di acqua in bottiglia, con tutto quello che di buono questo può rappresentare per l'ambiente.



Spero che questa segnalazione arrivi a chi di competenza e che si ripristini presto il servizio.





Cordiali saluti,



Sara