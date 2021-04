Un tifoso: "Mille spettatori al Picco a maggio? Lasciamo i posti ai bambini delle scuole calcio"

- Buonasera,

è apparsa in queste ore la notizia che pare si possa tornare allo stadio in 1.000 persone da maggio.

La notizia sui social ha scatenato subito in città un susseguirsi di opinioni.

Premetto che sono 33 anni che seguo lo Spezia, sono abbonato da più di 20 anni, seguendo lo Spezia anche in trasferta.

Mi piacerebbe lanciare un’idea: far andare allo stadio i bambini delle scuole calcio, bambini che sono rimasti fermi in campionati e tornei tutto l’anno e ai quali farebbe super piacere vedere i loro idoli in serie A.

Si eviterebbero così discorsi tra chi vorrebbe o no entrare tra i 3.500 abbonati.



Saluti.



Un Tifoso aquilotto