Un Oss: "La politica vuole rigirare i fatti: lavorare nel pubblico significa vincere un concorso"

- "Buonasera,

sono un Oss che ha passato la prima selezione del concorso indetto alla Spezia.



Fa male leggere come la politica vuol rigirare i fatti a modo più consono per la loro posizione.



Lavorare nel pubblico significa vincere un concorso.



Se dovevano stabilizzare queste persone, non dovevano assolutamente bandire un concorso ed impegnare centinaia di persone che hanno fatto 2mila chilometri, hanno dormito negli hotel della zona, hanno sperato.



Sei di Coopservice? Sai benissimo che ci sarà un concorso. Bene, devi prendere 10... Essere eccellente! Altrimenti è una presa in giro per tutte le persone che hanno investito e creduto in questo lavoro".



