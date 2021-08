Un lettore: "Scalinata di Via Zagora, da venti giorni acqua di fogna da un tombino"

- Sono più di 20 giorni che da un tombino della scalinata di Via Zagora fuoriesce acqua di fogna provocando enormi disagi per gli abitanti della zona, sia di odore chee di scivolosità, senza contare gli insetti che invadono la stessa. Il tutto è stato segnalato ad Acam, al Comune, al Sindaco e ai Vigili Urbani ma la situazione non è cambiata, sono venuti a fare un sopralluogo ma nessuno è intervenuto. Tengo a precisare che la scalinata porta alla scuola ed all’asilo dei Vicci e tra non molto aprirà.



Daniele Bragoni