Un lettore: "Prenotare il vaccino a mia figlia di 16 anni sta diventando un girone infernale"

- Buongiorno,

prenotare la somministrazione del Vaccino anti Covid a mia figlia minore Anna pare che stia diventando una sorta di girone infernale Dantesco dal quale non è possibile uscire.

Abbiamo preso appuntamento per due volte presso il centro Vaccinale di La Spezia ex Area Fitram al fine appunto di vaccinare la nostra figlia di 16 anni.



La prima volta non mi è stato possibile sottoporla alla somministrazione del vaccino in quanto la delega a mia moglie con la quale davo l’assenso alla vaccinazione stessa, non era stata accettata dato che sebbene sottoscritta con firma digitale e corredata di copia del mio documento d’identità era stata inviata in forma telematica ed ovviamente non mi era possibile essere presente in quanto lontano per lavoro.



Tale diniego è a dir poco assurdo ed inaccettabile considerando

i) la difficoltà a poter produrre un documento stampato in virtù della ridotta presenza in ufficio per ovvi motivi e per il fatto che non tutti – come nel nostro caso – possono avere una stampante in casa

ii) è impossibile che nel 2021, per un problema così delicato ed importante come l’obbligo vaccinale, le strutture sanitarie non accettino documenti digitali.



La seconda volta, dopo avere prenotato nuovamente il vaccino sempre nello stesso polo sopra indicato, dopo aver provveduto a stampare le deleghe in forma cartacea, dopo avere avuto conferma di data ed orario della vaccinazione tramite SMS da parte della struttura sanitaria, dopo che lo scrivente ha preso tempo al proprio lavoro ed è appositamente partito da Milano (dove ho la mia sede di lavoro) per accompagnare mia figlia per la sospirata iniezione, siamo stati nuovamente rimandati a casa senza che la vaccinazione avvenisse in quanto quel giorno non era prevista la presenza del pediatra, costringendomi a rinviare nuovamente la data di vaccinazione per sabato 31 luglio.



Alle richieste di spiegazioni, mi veniva segnalato che le somministrazioni ai minori devono essere fatte appunto in presenza del pediatra che viene garantita solo nei giorni di mercoledì e sabato ma, ovviamente, questo dettaglio, non mi era stata segnalato da nessuno ed in nessuna fase della prenotazione.



Sopravvenuto un grave problema personale, non sono purtroppo riuscito a rispettare l’appuntamento del 31 luglio (appuntamento preso peraltro su un foglio da un volontario e del quale non c’è traccia) e mi sono recato personalmente presso il centro ex Area Fitram per segnalarlo e lasciare quindi spazio ad un altra persona di potersi vaccinare, chiedendo un nuovo appuntamento in presenza del pediatra.



Sono stati quindi presi i nostri dati con la promessa di chiamarmi per concordare la data e dopo una settimana, questo non è avvenuto.



Ho telefonato quindi questa mattina prima al numero della ASL 5 dedicato alle informazioni sui vaccini e mi è stato consigliato di provare a recarmi in farmacia per vedere se era possibile fissare un nuovo appuntamento in una data in cui sarebbe stata garantita la presenza del pediatra, ma il sistema ha ancora memorizzato la data del 23 luglio per cui tale verifica non è stata possibile.



Ho chiamato ripetutamente il numero verde per i vaccini (800938818) senza alcuna risposta in quanto gli operatori sono tutti costantemente impegnati.