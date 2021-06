Un lettore: "Niente coincidenza Atc tra Borghetto e Brugnato. Bisogna chiamare un taxi?"

- Buon giorno,

ieri sono salito sul pullman delle 13.30 in Piazza Chiodo per Varese Ligure. L'orario ufficiale Atc riportava "Brugnato ore 14", invece ci siamo trovati in 15 persone a Borghetto Vara senza nessuna coincidenza, creando un disservizio a tutti i passeggeri che non sapevano come fare a raggiungere un paese vicino, che dista solo 2,5 km.

Qualcuno si è incamminato a piedi sotto il sole cocente. Chiamando il numero verde, ci è stato risposto che la corriera sarebbe passata alle 15.10.

Ora noi ci domandiamo come è possibile che un'azienda di trasporto pubblico possa creare un disservizio agli utenti che pagano regolarmente l'abbonamento.?

Ora se domani si presenterà l'accaduto come faremo andare a casa? Dovremo chiamare un taxi per arrivare a destinazione e addebitare il tutto ad Atc?

Come utenti pendolari ci siamo accorti che negli ultimi mesi c'è stato un degrado del servizio del trasporto pubblico locale, specialmente nelle corse periferiche. E' inaccettabile, quindi chiediamo alla dirigenza che ponga rimedio alla situazione inverosimile che si ripropone anno dopo anno.



Attendo risposta pubblica



RAMI HAMMOUDE