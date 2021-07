Un lettore: "In Via dei Colli parcheggi soppressi e vegetazione nella strada"

- Egregia redazione,

vi scrivo per portare a conoscenza della situazione nella zona dei Colli, dell'area ex Polo Marconi, di Scalinata Spallanzani dove in questi giorni sono stati soppressi la maggior parte dei parcheggi senza che nessuno ne abbia dato spiegazione.

In Via dei Colli, dove tra semafori e dossi e impossibile viaggiare in auto, i rovi e la vegetazione coprono le auto e nella vicina Scalinata Spallanzani la pulizia e la potatura delle piante sono optional.

In conclusione: la zona abbandonata



Grazie spero, nel vostro aiuto



LETTERA FIRMATA