Luminarie in Piazza Verdi, Scaramuccia: "Non mi soddisfano, ma per colpa degli archi"

- Il giornale ha invitato i lettori a esprimere un loro parere sui filari di lucine appese ai “famigerati” archetti di Piazza Verdi opera di Buren.

Io non li ho mai visti accesi perché alla sera opto per starmene in casa a vedere Techetechetè. È l’anagrafe che mi condanna a queste scelte e serve poco ricordarmi che Battiato a Vivaldi diceva di preferire l’uva passa che gli dava più calorie.

In ogni caso, mi sono espresso anche sul sondaggio proposto dalla testata chiosando su Facebook che “io sto dalla parte dei pini” che è poi il punto di partenza di tutto. Non starò, comunque, a ritornare sulla tormentata questione, argomento sul quale, peraltro, mi sono già espresso su queste colonne ricordando che quando si fece Piazza Verdi il Politeama fu raso al suolo, ma le nuove strutture inserite erano sì costrutte alla moda del tempo ma bene si andarono a collocare nel contesto ambientale di modo che non suscitarono nessuna reazione scandalizzata nei benpensanti.

Tuttavia, leggendo l’articolo di Thomas (l’amicizia mi esime dal citare il cognome del giornalista che tutti noi apprezziamo), mi sembra che il punto nodale della questione è che cosa è (indicativo, modo della realtà, non congiuntivo, possibilità) l’arte, quanto, cioè, a un prodotto si può a ottimi diritto affibbiare l’attributo di artistico. Quindi, va da sé, se si può definire artista chi lo ha realizzato.

È sufficiente, come dicono alcuni citati da Thomas, la fama internazionale?

Dichiarandomi incompetente a esprimere un giudizio sulla questione mi limito a porla sul tappeto sperando che ci sia chi possa (modo della possibilità e della speranza) chiarirmela.

Sulle lucine mi limito a dire che non mi soddisfano ma confesso che è il punto di partenza (gli archetti) a mettermi la cosa in cattiva luce. Non mi piace, insomma, anche se mi rendo conto che è una questione di gusto come diceva la terza delle Critiche dell’Immanuel.

Del resto, neppure i pini (poveri cari, chissà in quale camino sono bruciati) li apprezzai quando vennero incravattati. Operazione, pure quella, attuata con soldi della collettività.



ALBERTO SCARAMUCCIA