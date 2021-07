Lettera: "Orto dei limoni, rischiamo l'ennesima transenna in uno spazio pubblico essenziale"

- Alcuni nonni tellaresi sono stati costretti a richiedere l'intervento della polizia municipale a causa dell'elevata pericolosità del gazebo di legno presente nel parco per l'infanzia Orto dei limoni. Dopo la segnalazione protocollata di un mese fa, dopo numerose segnalazioni pervenute agli Amministratori, qualcuno si è preso la responsabilità di segnalare agli agenti i quali hanno immediatamente segnalato all'ufficio competente. Successivamente è stata segnalata la pericolosità con nastro bianco e rosso con un messaggio da parte dei cittadini. Alcuni nonni di Tellaro hanno minacciato di mettere le catene al parco se questo non sarà messo immediatamente in sicurezza.

L'intero parco dei Limoni ha bisogno di una verifica da parte di personale qualificato.

A Tellaro non c'è altro luogo dove giocare in sicurezza: alla rotonda sostano e transitano auto nonostante il divieto di sosta e la ZTL, in piazzetta entrano senza segnalazioni auto e furgoni a velocità inadeguata ad una zona pedonale, ingressi che oltretutto rovinano la pavimentazione che è diventata rischiosa per tutti.

Nuovamente: si agisce su un'emergenza, senza una prospettiva né cura.

Il rischio ora, vista la disattenzione riservata da tutte le Amministrazioni a Tellaro, è che l'Amministrazione Paoletti chiuda il parco proprio nella stagione di massima frequenza in un borgo dove d'estate vivono numerosi bambini che non hanno nessun altro luogo sicuro dove giocare. Rischiamo di avere l'ennesima transenna che blocca l'accesso ad uno spazio pubblico essenziale



Lorenzo Bertusi