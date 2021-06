Lettera: "Degrado in Via Vailunga, anche qua servono i cassoni zonali con tessera magnetica"

- La residenza Vailunga (in Via Vailunga) versa ormai in uno stato di gravissimo degrado senza illuminazione e sotto assedio dei cinghiali che ormai ne hanno fatto un loro habitat naturale. Queste sono le immagini trovate qualche giorno fa al nostro risveglio. La situazione ormai insostenibile oltre a causare gravi ripercussioni in tema di sicurezza degli abitanti della zona fa sì che si crei un cimitero di spazzatura sparsa su tutta l'area generando le condizioni per la presenza ormai costante di topi. Invochiamo a gran voce l'attenzione delle autorità al fine di porre rimedio ad una situazione diventata ormai senza controllo, eliminando i bidoni dei rifiuti e installando i cassoni zonali con tessera magnetica. Siamo l'unica zona della città ad esserne sprovvista. Inoltre chiediamo di adottare sistemi urgenti per il contrasto alla presenza costante di cinghiali con prole al seguito, al fine di garantire ordine decoro e

sicurezza di questa zona di Spezia dimenticata da tutti.



Lettera firmata