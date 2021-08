La lettera: "Marciapiede di Via Colombo usato come parcheggio e come corsia di sorpasso"

- Buongiorno,

siamo Nicola e Claudia, titolari di un'attività alla Spezia, in Via Colombo, e vorremmo portare all'attenzione vostra e della città, un problema di viabilità che ogni giorno, più volte al giorno riscontriamo davanti al nostro negozio.

Davanti, appunto, al nostro negozio c'è un marciapiede e di fronte i raccoglitori della differenziata e ogni giorno, più volte al giorno, siamo costretti a telefonare alla Polizia municipale, perché questo marciapiede è scambiato da tutti per un parcheggio, ostacolando la viabilità dei pedoni e l'entrata al nostro negozio. Inoltre spesso viene scambiato anche per la corsia di una strada in cui gli scooter sfrecciano per sorpassare il camion della spazzature fermo a svuotare i bidoni.

Dopo 4 mesi e ben 3 esposti scritti alla Polizia municipale l'unico intervento che siamo riusciti ad ottenere è il posizionamento di due parapedonali sulla strada, che hanno peggiorato la situazione in quanto oggi le macchine devono anche fare retromarcia per uscire dal "parcheggio", e un appuntamento con il sindaco tra circa un mese.



Abbiamo quindi deciso di scrivere a voi perché crediamo sia una situazione assurda e ormai insostenibile, da far conoscere a tutti, visto anche che, quando proviamo a chiedere gentilmente di spostarsi, riceviamo nella maggior parte dei casi risposte maleducate e che il pericolo di essere investiti è imminente per tutti.

Tutto ciò crea un disservizio oltre che alla nostra attività alle persone che devono usufruire del marciapiede o dei raccoglitori della differenziata.

Alleghiamo anche foto delle macchine e furgoni parcheggiati, a sostegno di quanto diciamo.



Ringraziamo per l'attenzione,



NICOLA e CLAUDIA