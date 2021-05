La lettera: "Finalmente buone notizie per gli abitanti di Bolano e Ceparana"

- Finalmente, dopo un lungo periodo di promesse ed attese, per gli abitanti di Bolano e Ceparana delle buone notizie.

Per i primi di giugno verrà attivata l'isola ecologica in località Pian di Follo - zona industriale - grazie ad un accordo tra i rispettivi Comuni.



Sempre verso la metà di giugno verrà sistemato il percorso fluviale del magra con lavori di pulizia e manutenzione da parte del Comune di Bolano e volontari.

Inoltre sempre in questi giorni Acam ha fatto un sopralluogo per risolvere l'eterno problema delle fognature che si intasano nella parte bassa di Ceparana recando disagi alla popolazione.



Infine i lavori delle rampe autostradali nella zona di Ceparana - Bartolini procedono speditamente e per i primi di luglio saranno attive, come anche Via Vecchia diventerà senso unico.



Enrico cav. Angelini ex segratario UDC