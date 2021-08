In morte di Gino Stada

- In un rovente giorno d'agosto,

Gino Strada, ha chiuso gli occhi per sempre ,

lasciando a noi tutti,

anche a quelli che non hanno mai smesso di avversarlo,

cercando ossessivamente, quanto inutilmente, persino di sminuirlo,

per cancellarne le tracce

l'esempio straordinario di una Vita dedicata coerentemente al servizio degli ultimi,

affinche' il sogno di un mondo fatto di Persone,finalmente libere ed uguali nel godimento dei fondamentali diritti dell'Uomo,

potesse prendere vita,

giorno dopo giorno,

e divenire autenticamente meta raggiungibile per ciascun essere umano.



Ed e' proprio in questa prospettiva dunque che il meraviglioso Progetto di Emergency,

a cui Strada ha dato vita,

assieme alla moglie Teresa

e alle migliaia di sanitari che vi si sono dedicati instancabilmente, con infinita abnegazione ,

fino ad acquisire un raggio operativo di scala mondiale, deve essere collocato e compreso : l'obiettivo di curare tutti ,in modo assolutamente gratuito,

trova infatti in questa piu' ampia visione il suo paradigma piu' alto e si rispecchia proprio in quel modello di Sanita' pubblica e gratuita, oggi purtroppo compromesso dalle speculazioni privatistiche ,

volte ineluttabilmente a trarre profitto persino dalla cura degli ammalati,

di coloro che soffrono,

trattati conseguentemente troppo spesso come mezzi,

opportunita' di guadagno

e non come Persone

in "carne ed ossa", bisognose di essere ascoltate e curate.



"Caro Gino,

nella tua vita,

purtroppo non lunga come avremmo voluto,

ma certamente luminosa quanto intensa,

hai saputo tener lontano ogni lusinga di arricchimento materiale,

accogliendo con umilta' e rispetto ogni essere umano come fratello e con questo spirito ti sei chinato su migliaia di ferite, prodigandoti in ogni modo per aiutare chi aveva bisogno.



Hai condiviso le sofferenze dei diseredati, battendoti per loro,affinche' questo mondo abitato da troppi egoisti ed ipocriti potesse finalmente vedere e comprendere.





E a noi oggi piace pensare che siano proprio gli ultimi ad abbracciarti per primi e tutti insieme sentiamo il profondo bisogno di ringraziarti per aver dimostrato che l 'ideale di un mondo diverso e migliore,

finalmente libero e giusto ,

non e' fatalmente destinato a restare utopia,

ma potra' divenire realta' ogni volta che ci saranno persone come te, capaci di spezzare le catene che ci imprigionano al piu' vuoto e banale dei conformismi .



Ci hai percio' insegnato con l'esempio ad esistere e ad essere anche per gli altri

e non solo per noi stessi,

facendoci sentire migliori ogni volta che ti abbiamo ascoltato.



Ora parleranno per te le parole affidate agli scritti,

le mille testimonianze lasciate

e soprattutto quelli che si sono incamminati sulla tua strada

e quanti si apprestano a farlo,

da ogni angolo di un pianeta in cui vi sono ancora tanti uomini e donne capaci di sognare e di sperare".