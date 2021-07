I residenti dell'Umbertino al sindaco: "L'abbiamo votata per la sicurezza, ora ascolti Baldino"

- "Gentilissima redazione,

sono Alessia e vi scrivo a nome di un gruppo di residenti del quartiere Umberto I° che vorrebbe, dopo avere assistito al consiglio comunale dello scorso 28 luglio, ringraziare pubblicamente il consigliere comunale Baldino per aver difeso un tema, così sentito in questa zona e in città, quale quello della sicurezza e del profondo degrado nel quale molti residenti sono costretti a vivere.

Siamo rammaricate che le proposte non siano state accolte dalla amministrazione, visto che molte tra noi hanno votato a suo tempo per questo sindaco. Evidentemente il problema tocca solo chi lo vive e noi e le nostre famiglie siamo disperate. Se il sindaco non crede a Baldino che venga a vedere con i suoi occhi, così comprenderà perché chiediamo aiuto.



Non possiamo andare avanti così! Aiutateci!



Ci auguriamo comunque che quanto sollevato da Baldino in comune possa essere motivo di un qualche ripensamento da parte di qualcuno di coloro che hanno bocciato le proposte.



Vi ringraziamo cortesemente per l’ospitalità accordataci sulle vostre pagine".



Mamme del quartiere Umbertino.