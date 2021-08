Dieci anni senza Martinazzoli. Nel '93 quel 'duetto' intellettuale con l'avvocato Alinghieri

- Ricorrono la settimana prossima - il 4 settembre - dieci anni dalla morte di Mino Martinazzoli, l'ultimo 'fuoriclasse' espresso in politica dal Cattolicesimo democratico e sociale identitario; l'unico (insieme a Moro) la cui autorevolezza non necessitò di eserciti per imporsi; colui che preservò il Popolarismo italiano dall'ordalia di tangentopoli e - affrancandolo dalle sirene della destra - consentì ai migliori fra i suoi compagni di strada (Andreatta, Mattarella, Marini) di condurlo poco dopo al naturale approdo nell'Ulivo, feconda incubatrice del Partito Democratico che ne raccolse - insieme ad altre - l'eredità. Una scelta di campo che Martinazzoli ebbe ben presente fino alla fine, se è vero che - come ultimo atto di un'esperienza politica concepita innanzitutto come testimonianza di valori - nel 2000 guidò con disinteressata passione la coalizione delle forze di centrosinistra nell'impari duello contro le armate formigonian-leghiste alle Regionali lombarde.

Intellettuale a tutto tondo, severo ed inquieto, prototipo del politico 'dilettante' - ossia lontanissimo da quel 'professionismo' della politica che crea 'dipendenza' e nel contempo disposto a frequentarla solo se e fino a quando ne ha provato 'diletto' - Martinazzoli ha avuto affettuosi legami con i Popolari della nostra provincia, ai quali ha fatto visita in diverse occasioni. Memorabile il suo comizio al Marconi a sostegno dei candidati popolari alle elezioni provinciali del 1993, fra I quali spiccava - come indipendente - un suo amico personale, collega affermato e raffinato cultore degli stessi interessi, l'avvocato Ettore Alinghieri, che lo introdusse e 'duetto'' con lui sottilmente incantando la platea...

Nel decennale della sua morte coloro che fecero in passato e fanno ancora oggi coerente tesoro del suo magistero - "il moderatismo sta alla moderazione come l'impotenza sta alla castità; la politica è importante ma ancor più importante è la vita; La politica è una disciplina vuota senza la ricerca costante della giustizia sociale" - idealmente stretti a lui e fra loro, si raccolgono in preghiera nel suo nome.



Paolo Bufano

già Segretario Provinciale

del Partito Popolare Italiano