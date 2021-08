- La Spezia, Cinque Terre.

Treni presi d'assalto e viaggiatori stipati in piedi come sardine!

Moltissimi viaggiatori non indossano la mascherina e i controllori non riescono a far osservare le regole.

Idem nei sottopassaggi e alle entrate e uscite delle stazioni.

E non è richiesto il green pass perché non sono treni a lunga percorrenza! Un delirio per i lavoratori pendolari costretti ad infettarsi sotto l'indifferenza di governo, Regione e Ferrovie dello Stato.