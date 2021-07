Da Via Nardi: "Sono ritornati gli abbandoni di rifiuti ingombranti"

- Buonasera,

è passato un anno ma la situazione è la medesima.



Regolarmente vengono abbandonati rifiuti ingombranti in Via Anacarsi Nardi utilizzata come deposito temporaneo abusivo.



Dopo la comparsa di un cartello che segnala presenza di telecamere (un po' di mesi fa), sembrava che la situazione migliorasse, ormai hanno capito che c’è solo il cartello.



Nell’ultimo mese a più riprese sono stati abbandonati vari materassi, scaffalature, sacchi neri e ieri sono comparse anche le sedie da ufficio (sembra addirittura che provengano dalla scuola!).



Essendomi letteralmente stufato di fare segnalazioni telefoniche ad Acam (non solo io ma anche altri condomini della via), sarà mia cura aggiornarvi ogniqualvolta compaiano nuovi rifiuti con dettagliate fotografie.



Cordiali saluti.







Stefano Perri