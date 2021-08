Da Piazza Brin: "L'Umbertino è visitato e ammirato da spezzini e turisti"

- In risposta alle “mamme che chiedono aiuto” Prospezia Ciassa Brin, associazione di quartiere, non nega le criticità ma nemmeno vuole si ignorino le migliorie.



Vivendo il quartiere Umbertino con tutte le sue realtà, ci dissociamo da questo “grido di aiuto”.

Ricordando che il nostro quartiere conta circa 9.000 residenti di diverse culture ed etnie, invitiamo chi, a titolo personale, lamenti disagi insopportabili e paventi pericoli terribili, a non generalizzare.

Facciamo presente che nel nostro quartiere sono state installate numerose telecamere, rinnovata completamente l’illuminazione della piazza e delle vie limitrofe nonché rammentiamo il controllo costante e il quotidiano servizio da parte delle forze dell’ordine.

Evidentemente queste importanti migliorie sono sfuggite a quel timoroso gruppo di residenti: forse a causa di una frequentazione minimale del quartiere, che invitiamo invece a scoprire, conoscere e vivere appieno.

L’Umbertino è vivo, ricco di eventi e storia, ricco di tante diverse etnie e di splendidi palazzi Liberty; è visitato ed ammirato da spezzini e turisti.



Estremizzare problematiche comuni ad ogni quartiere in ogni città, oltre a vanificare un esempio di convivenza tra persone diverse per cultura e provenienza, vanifica anche gli sforzi di quanti vivano la piazza, delle attività commerciali esistenti e degli esercizi di recente apertura che hanno bisogno di crescere e di quanti si impegnino ogni giorno per un quartiere sempre più bello e vivo.



Grazie per l'ospitalità



Prospezia Ciassa Brin



Andrea Canini

Nadia Zaborra