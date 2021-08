Bertagna ricorda Montefiori: "Amico fraterno, compagno sincero e leale"

- La scomparsa di Bruno priva me e tanti nostri concittadini di un fraterno amico, di un compagno sincero e leale. Per me, come per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo, rimane ora una sofferta mancanza.

Eravamo coetanei e ci conoscevamo dai primi anni '60, dai tempi in cui entrambi facevamo le nostre prime scelte politiche aderendo ai partiti della sinistra di allora. Alla fine di quel decennio i nostri rapporti si intensificarono nel comune impegno di rilanciare e rivitalizzare, in forme nuove ed istituzionali, la partecipazione dei cittadini al governo della città. Ed anche per questa via abbiamo dato un contributo alla ripresa di un rapporto unitario delle forze politiche della sinistra spezzina fino alla riproposizione delle Giunte di sinistra delle quali fummo, molti anni dopo, entrambi Sindaci.

Di lui rimarrà il ricordo della sapienza, della gentilezza, dell'onestà e del modo limpido con cui faceva politica nella società civile e nelle istituzioni.

Ci mancherà e mancherà a tutta la nostra città.

Oggi lo ricordiamo e mai lo dimenticheremo abbracciando con affetto tutti i suoi cari: la sua carissima moglie, i figli Andrea e Silvia e i nipoti di cui in ultimo sempre mi parlava.



Sandro Bertagna, ex sindaco della Spezia