Atc Esercizio, Giovani commercialisti: "Nel pubblico serve cultura del merito e della competenza"

- Con riferimento alla recente vicenda creatasi a seguito della nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione di ATC Esercizio S.p.A, il Consiglio direttivo dell’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili della Spezia ritiene di intervenire con il presente comunicato.

In rappresentanza dei Giovani Dottori Commercialisti, quale Unione Locale con funzione di attività sindacale, non è certamente nostro compito, né intenzione, né interesse, entrare nella questione politica, riconoscendo la legittimità formale dell’avvenuta nomina; ci preme tuttavia – questo sì – proporre una riflessione sul ruolo e sulla funzione della Politica, sugli obiettivi di buon governo della stessa, sulla qualità dei servizi offerti dall’Amministrazione Pubblica e sui concetti di meritocrazia, professionalità e competenza.

Posto che il neo-eletto Consigliere del CdA di ATC Esercizio S.p.A. avrà certamente modo di mostrare l’adeguatezza delle proprie capacità personali nel corso dello svolgimento del mandato, ci permettiamo di rivendicare l’importanza della valorizzazione delle competenze specifiche, conoscenze tecniche e del requisito della professionalità, specie in ambito pubblico, che riteniamo dovrebbero auspicabilmente essere richieste ai componenti di “governance” in realtà complesse e di importanza primaria quali le aziende municipalizzate operanti nel settore dei trasporti urbani.

In merito a ciò ci sentiamo sicuramente chiamati in causa, sia come professionisti ma soprattutto come cittadini aventi l’esigenza e la legittima pretesa che i fondi e le risorse pubbliche siano amministrate da persone con comprovate capacità e che i servizi resi perseguano il duplice obiettivo della efficacia e dell’efficienza, oltre che rispondere alle effettive esigenze della collettività.

A maggior ragione in un momento storico delicato come quello attuale, segnato da una duplice crisi sanitaria ed economica, riteniamo sia ancor più di fondamentale importanza che i soggetti chiamati a rivestire cariche apicali, posseggano quelle capacità manageriali, competenze, professionalità ed abilità decisionali, necessarie per la buona amministrazione aziendale, specie in ambito pubblico, ove, oltre a rispondere alle esigenze della comunità con servizi adeguati, occorre operare secondo obiettivi di gestione efficiente ed oculata della finanza pubblica.

La categoria dei Dottori Commercialisti, per competenze tecniche e per attitudine a svolgere attività professionali in continua evoluzione, rappresenta quella tra le più idonee a rivestire tali ruoli amministrativi, tant’è che la stessa Amministrazione Comunale in passate occasioni ha avanzato richiesta di trasmissione di candidature da parte degli iscritti all’Ordine dei Commercialisti della Spezia per la partecipazione a bandi pubblici.

I Dottori Commercialisti, ci permettiamo di ricordare, svolgono nel proprio percorso di formazione studi in materie ragionieristiche, economico-aziendali, del diritto amministrativo, commerciale, pubblico e privato, acquisendo competenze specifiche in economia aziendale, diritto dell'impresa e nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative, tra cui l'amministrazione aziendale e l'economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche. A tutela dei terzi, sono inoltre obbligati all'assolvimento annuale dell'aggiornamento professionale continuo ed al rispetto delle norme contenute nel Codice Deontologico istituito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

La figura del Commercialista possiede pertanto quei requisiti e quelle competenze gestionali, contabili e di controllo, basti pensare all’attività di organo di controllo e di revisore legale dei conti svolte anche in ambito pubblico, che la qualificano a rivestire ruoli di primaria importanza, come quello di componente della governance di aziende pubbliche.

Con il presente comunicato intendiamo pertanto invocare una cultura nel pubblico aperta alle logiche premiali del merito, della competenza e delle professionalità specifiche, nell’interesse primario della collettività e della gestione stessa delle aziende pubbliche, oltre a rivendicare, con fermezza, il ruolo centrale dei Professionisti, quali i Commercialisti, nell’efficientamento del settore pubblico, auspicando, in particolar modo, la valorizzazione dei Giovani Dottori Commercialisti quali figure portanti del tessuto economico - sociale del Paese, di oggi e di domani.





Per il Consiglio Direttivo dell’UGDCEC della Spezia, il presidente Gabriele Manuguerra